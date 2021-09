Corsair : la classique M65 revient en version Ultra et sans-fil

Ces M65 RGB Ultra conservent leurs 8 boutons programmables, dont le fameux le bouton Sniper. Elles ont les mêmes dimensions, à savoir 117 mm de long, 77 mm de large et 39 mm de haut. En revanche, la M65 RGB Ultra Wireless est logiquement un peu plus lourde : 110 grammes, contre 97 grammes pour sa petite sœur. Bien sûr, il est toujours possible de régler le centre de gravité et le poids de la souris sur une fourchette de 18 grammes par l’intermédiaire de 6 lests (soit entre 97 g et 115 g pour la M65 RGB Ultra et entre 110 g et 128 g pour la M65 RGB Ultra Wireless).