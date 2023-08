SK Hynix distribue ses premières mémoires LPDDR5X de 24 Go

Parmi ces partenaires figurent notamment OPPO et son nouveau fer de lance, le Oneplus Ace 2 Pro qui vient d'être lancé – pas plus tard qu'hier – et figure parmi les premiers terminaux à intégrer ce type de puces. Comme l'explique un porte-parole de SK Hynix, « l'ajout des packages 24 Go à notre catalogue de produits DRAM nous donne davantage de flexibilité dans le traitement des besoins de nos clients ».

Pour ne rien gâcher et conformément à ce qui leur vaut leur appellation de LPDDR5X (low power double data rate 5X), ces puces opèrent à une tension comprise entre 1,01 et 1,12 volt. Côté performances, il est possible d'atteindre des débits de 68 Go/s, soit comme s'amuse à le souligner SK Hynix, « le transfert de 13 films Full HD en une seconde ».