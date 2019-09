Un gadget USB pour réduire toutes les fenêtres quand quelqu'un entre dans votre bureau

© dekuNukem

S'amuser au boulot en toute sérénité

Source : VICE

S'adonner à des loisirs sur son temps de travail peut être stressant : on peut toujours craindre de se faire repérer par son boss. Si vous vous retrouvez parfois dans cette position (c'est mal),pourrait vous soulager.En effet, ce petit gadget est composé de deux éléments. Premièrement, unà positionner à un endroit stratégique (sur le côté de votre bureau, devant une porte...), qui surveillera les allées et venues autour de vous. Et deuxièmement, unsur votre ordinateur.Ainsi, quand une personne vient vous voir à l'improviste, sa présence est détectée etouvertes (à la façon du raccourci clavier Windows + M).Vous vous dites peut-être que vous aurez l'air tout aussi louche à paraître avoir les yeux rivés sur votre fond d'écran... Mais rassurez-vous : vous pouvez(verrouillage de l'ordinateur, extinction, autodestruction...).est compatible avec Windows, macOS et Linux, et disponible au prix deen kit, et de 63,46 € assemblé. De quoi consulter tranquillement les news Clubic au bureau !