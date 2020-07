L'écran 27" Dell IPS soldé au prix de 129,99€ seulement chez Rue du Commerce !

Doté d’une dalle IPS, l’écran PC Dell 27“ LED SE2719HR offre des caractéristiques intéressante pour seulement 129,99 €. Il dispose de la technologie LED et d’une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels avec un rafraîchissement à 75 Hz.

Le contraste à un rapport de 1000 :1 et l’angle de vision est de 178°. Son temps de réponse est de 8 ms et il est compatible AMD FreeSync et Adaptive-Sync. La dalle IPS filtre la lumière bleue pour réduire la fatigue visuelle.

Il dispose d’une entrée HDMI et d’une entrée VGA, il est livré avec son pied et ne pèse que 5 kg. Il sera idéal pour de la bureautique ou de la retouche photo grâce à une belle luminosité et un beau rendu des couleurs.