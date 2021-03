Antec met à jour son Dark Cube, annoncé en Europe à un peu plus de 200 €

Ce boîtier d'Antec doit sa renommée à la simplicité offerte pour installer les différentes pièces en son sein. On peut l'ouvrir via un système de glissement grâce auquel on peut sortir complètement la structure du boîtier sans effort. Cela permet également d'y voir plus clair lors d'un entretien de routine.

De par ses dimensions atypiques, le Dark Cube peut accueillir tout autant une carte mère Mini-ITX que mATX, une carte graphique jusqu'à 330 mm de longueur et un ventirad de processeur jusqu'à une hauteur de 175 mm. En revanche, il ne peut accueillir qu'un disque dur ou SSD de 3,5" et un autre de 2,5".

Le Dark Cube revisité d'Antec devrait donc bientôt faire son apparition sur les étagères virtuelles des revendeurs européens assermentés, pour un prix d'environ 209 €.