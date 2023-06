Sous l'impulsion de Framework, des chargeurs USB-C 240 watts se préparent pour allier puissance et praticité

« Nous n'avons pas encore vu d'autres adaptateurs d'alimentation USB-PD 3.1 de 180 watts et 240 watts annoncés, mais étant donné que les composants nécessaires à leur fonctionnement sont désormais disponibles, nous nous attendons à ce que des marques de périphériques en lancent bientôt », a d'ailleurs commenté Nirav Patel, fondateur et CEO de Framework, interrogé par The Verge.

Dans le cas du Framework Laptop 16, la start-up précise par contre que le chargeur 180 watts fourni dans un premier temps ne sera pas tout à fait suffisant pour alimenter l'appareil à pleine puissance, du moins lorsqu'un GPU modulaire y sera installé. Dans ce contexte d'utilisation, l'appareil puisera son énergie du chargeur mais aussi de la batterie, les deux en même temps. Les utilisateurs les plus avancés auront donc tout intérêt à s'attacher rapidement les services de chargeurs USB-C de 240 watts lorsque ces derniers seront disponibles.

Notons que l'arrivée de ces chargeurs USB-C très puissants est une excellente nouvelle pour de nombreux modèles. On peut par exemple imaginer que certains PC portables créatifs et gaming, actuellement équipés de chargeurs propriétaires, seront bientôt livrés avec des chargeurs USB-C nettement plus commodes et utilisables avec d'autres appareils.

On sait d'ailleurs que, sur smartphones, certains chargeurs USB-C conçus en interne montent jusqu'à 300 watts (chez Xiaomi, par exemple). Une puissance de charge suffisante pour alimenter, théoriquement, certaines machines particulièrement demandeuses en énergie. Reste maintenant à savoir quand… les constructeurs d'appareils gaming était actuellement friands de connectiques propriétaires. On en trouve autant chez Razer que chez MSI, Acer ou ASUS pour ne citer qu'eux.