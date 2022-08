L'étiquette qui refroidit le SSD, il fallait y penser !

Au-delà de cette innovation originale, Team Group n'a pas oublié de proposer un SSD M.2 NVMe performant. Il peut en effet compter sur la stabilité accrue du PCIe Gen 4, en plus de la technologie SLC Cache pour une efficacité nettement supérieure aux SSD Gen 3.

Côté vitesse de lecture et d'écriture séquentielle, le MP44L s'assoit sur de belles valeurs, respectivement jusqu'à 5 000 et 4 500 Mo/s. Ces vitesses, dans le haut du panier sur le marché, offriront de cette manière un boost appréciable à n'importe quel PC, même portable, grâce à cette étiquette innovante.

Cette rapidité d'exécution est autrement renforcée par la technologie LDPC (Low-Density Parity Check Code) et le support des commandes d'optimisation TRIM pour Windows. Enfin, ce nouveau SSD de Team Group n'est pas en reste côté durabilité, grâce aux récentes technologies PLM (Predictable Latency Mode) et RRL (Read Recovery Level).

Le MP44L se décline en plusieurs versions, de 250 Go à 2 To, avec un tarif initial affiché à 49,99 dollars pour monter jusqu'à 135,99 dollars pour la version 1 To, et à 287,99 dollars pour le modèle 2 To. Sa commercialisation débutera d'abord chez Amazon et Newegg aux États-Unis fin août, avant d'arriver chez nous à une date encore indéterminée.