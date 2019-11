AKG élargit sa gamme et annonce cinq nouveaux modèles de casques et écouteurs

© AKG

N700NC Mark II : un gros air de déjà vu

Y600NC et Y400 : l'entre-deux gammes

N200A et N200NC : la résistance du presque zéro-fil

Sans annoncer de révolution, AKG vient de présenter cinq nouveaux modèles sur fond de renouvellement et d'extension de gamme, rassurant un peu les fans de la marque.Présenté comme une suite du casque bluetooth à réduction de bruit N700NC sorti l'année dernière, la déclinaison Mark II évoque plus un léger rafraîchissement qu'un nouveau produit. La marque ne communique ainsi sur aucun point technique, que ce soit l'autonomie, la réponse en fréquence ou même la version Bluetooth de la puce. Le casque reprend le même design que son prédécesseur, délaissant simplement la couleur gris-métallique au profit d'un noir légèrement brillant. Second changement, le casque passe du micro-USB à une connectique USB-C plus au goût du jour.À la promesse d'une meilleure réduction de bruit, appliquée à la fois aux basses et hautes fréquences, vient s'ajouter l'intégration du codec audio SSC (). Ce dernier n'existait jusqu'à présent que sur les smartphones Samsung, mais son intérêt parait fortement limité puisque son principe est calqué sur celui du codec SBC (existant sur tous les casques bluetooth) : l'utilisation d'un bitrate variable pour s'adapter aux conditions de transmission.Le AKG N700NC reste compatible avec l'application AKG Headphone, laquelle permet notamment le paramétrage assez poussé de profils sonores, via un égaliseur graphique, la vérification de l'état du casque, ou encore le réglage du bouton Smart Ambient. Ce dernier peut, au choix, déclencher le mode « Ambient Aware » pour abaisser temporairement la réduction de bruit, ou le mode « Talk Thru », qui n'est ni plus ni moins qu'un retour sonore des bruits ambiants.Gamme Bluetooth plutôt grand public, la série Y va accueillir un nouveau Y400 reprenant le principe supra-auriculaire (coussinets reposant sur les oreilles) et coloré du Y500, ainsi qu'un Y600NC un peu plus intriguant.Visiblement moins haut de gamme que le N700 NC Mark II, le Y600NC est lui aussi un modèle circum (coussinets entourant les oreilles) Bluetooth à réduction de bruit active. La marque n'est pas plus loquace sur ses caractéristiques techniques, et nous savons seulement qu'il intégrera un autre codec Bluetooth exclusif Samsung, le UHQ (ou UHQ-BT), un codec équivalent au AptX HD avec 24 bits / 96 kHz et un bitrate autour des 512 kb/s. Difficile d'en dire plus sur ce codec qui n'a jamais vraiment été décortiqué pour le moment.Le Y600NC intègre la fonction lecture/pause automatique en enlevant et en remettant le casque des oreilles. Il sera disponible en finition noire, blanche, et grise.Le Y400, lui, est encore plus simple : un modèle Bluetooth supra légèrement plus petit que le précédent Y500 et intégrant les fonctions « Ambiant Aware » et « Talk Thru » précédemment citées. On retrouve là-aussi la fonctionnalité lecture/pause en retirant et remettant le casque, ainsi que le codec UHQ, le tout disponible dans cinq coloris : noir, rose, vert, bleu et orange.Derniers modèles annoncés par AKG les N200A et N200NC sont des écouteurs bluetooth intra tour de cou.Les AKG N200NC mettent ainsi le paquet sur la réduction de bruit, dans un format avec tour de cou rigide, permettant de facilement caler l'électronique, la batterie et les contrôles.Les AKG N200A en sont le pendant sportif. Le tour de cou est totalement souple, perdant la réduction de bruit mais gagnant une certification IPX7 (immersion totale) ainsi qu'un mode recharge rapide : une heure d'autonomie pour dix minutes de charge. De plus, le modèle est livré avec une housse de transport pour le protéger des chocs.Aucune date de sortie ni aucun prix n'ont pour le moment été annoncés pour ces cinq modèles.