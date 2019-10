Corsair donne un coup de fouet à sa gamme de casques gaming

Corsair

Les modèles Void repensés

La gamme HS Pro Series

Deux semaines après Virtuoso , la marque fait cette fois le choix de conserver les designs atypiques et les différents modèles (sans-fil, surround et USB). Les principaux changements résident dans l'amélioration du rendu sonore et du confort, avec l'ajout de coussinets inédits.Le modèle le plus onéreux de cette nouvelle gamme Void Elite est le Void RGB Elite Wireless, qui, comme son nom l'indique, est sans-fil (le seul de cette nouvelle série de produits) et bénéficie d'un éclairage RGB personnalisable. Compaatible PC et PlayStation 4, il sera proposé à 110 €. Le constructeur annonce une portée de 12 mètres et une autonomie de 16 heures. Comme les autres modèles, il promet un son surround 7.1. Son petit frère, le Void Elite RGB Elite USB, proposé à 80 €, reprend les mêmes caractéristiques techniques, mais avec un branchement USB et une compatibilité limitée au PC.Le Void Elite Surround, dont la connectique s'appuie sur une prise casque 3,5 mm, bénéficie aussi des nouvelles améliorations. Son arme principale est sa polyvalence : il est utilisable avec toutes les consoles majeures, avec un commutateur PlayStation 4, Xbox One ou Nintendo. Proposé à 70 €, il est le seul à ne pas proposer d'éclairage RGB.Loin de se cantonner à dépoussiérer sa gamme de casques pour joueurs, Corsair a souhaité complètement repenser certains points techniques. C'est notamment le cas du microphone, dorénavant omnidirectionnel et certifié Discord. Tous les périphériques bénéficient de l'amélioration de leur fréquence, jusqu'à 30 000 Hz contre 20 000 précédemment.Même alchimie pour la gamme HS, qui devient désormais HS Pro. Pas de changement ici concernant les contrôles ou certaines fonctionnalités, il est question d'un plus grand confort, d'un meilleur rendu sonore et d'une fréquence plus large.On retrouvera donc un casque sans-fil HS70 Pro, un deuxième modèle HS60 bénéficiant d'une connectique mini-jack ou USB, puis un troisième produit, le HS50 Pro qui s'appuie sur une unique prise mini-jack. Contrairement aux deux autres, le HS50 ne profite pas d'un son 7.1 ni d'accès au logiciel de personnalisation (rétroéclairage, audio...). Ils seront disponibles respectivement à 100 €, 70 € et 60 €.Pour finir, Corsair a annoncé le HS45 Surround, qui est une évolution de l'actuel HS35. Il reprendra les mêmes caractéristiques que la gamme citée ci-dessus, la principale nouveauté étant un adaptateur mini-jack pour USB, afin d'exploiter le 7.1 virtuel et l'application iCUE. C'est le casque le plus abordable de cette gamme, avec un prix de lancement pour octobre 2019 à 50 €.