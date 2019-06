⚡ Bon plan : casque JBL C45BT à 59,99€ au lieu de 100€

La signature JBL dans un prix contenu

La qualité sonore est au rendez-vous

Besoin de couper le cordon ? Ce casque JBL C45BT est peut-être celui qu'il vous faut pour gagner en liberté ! Léger et confortable, il se fait oublier même après de longues sessions d'écoute en avion ou dans les transports en commun, il faut dire qu'avec son arceau et ses coussinets confortables, ce casque supra-auriculaire séduit autant par son esthétique sobre mais élégante que par sa simplicité et son confort d'utilisation. Des qualités auxquelles s'ajoute une connectivité exemplaire grâce à la technologie Bluetooth 4.0, ainsi qu'une autonomie maximum de 16 heures en continu, raisonnable et suffisante dans la plupart des cas.Si JBL a su apporter sa touche au niveau de l'esthétique, c'est surtout du côté de l'audio que la marque réussit à séduire puisque l'on retrouve sans conteste la signature de qualité du fabricant californien. Équipé de haut-parleurs de 40 mm restituant aussi bien les basses que les aigus, le C45 BT propose une très bonne expérience sonore pour tout style de musique ou de contenu audio avec une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz.Sa télécommande vous permettra quant à elle de facilement contrôler vos playlists ou encore de prendre un appel grâce à son micro intégré.Une offre à ne pas manquer puisque le C45 BT est actuellement vendu au prix de 59.99€ chez Darty, contre 100 € en moyenne dans les autres boutiques !