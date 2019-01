Sonos développe un casque audio pour 2020

Sonos cherche son prochain relais de croissance

Source : Bloomberg

Le constructeura un savoir faire indéniable dans la fabrication d'enceintes multiroom et connectées, en atteste son excellente Sonos One . Même si les ventes de ses différentes gammes se portent bien, les analystes de Wall Street redoutent un essoufflement et l'action Sonos a baissé de 25% depuis son introduction en Bourse en août dernier.Sonos cherche donc un relais de croissance et pense l'avoir trouvé dans le. La marque développerait un produit haut de gamme, misant sur la. L'entreprise serait déjà rentrée en contact avec des sous-traitants pour la production d'un accessoire qui n'est pas attendu avant 2020. Il pourrait coûter plus de 300$ et se mesurer aux poids lourds du secteur grand public que sont Bose avec son QC35 ou Sony et son récent WH-1000XM3 Simple rumeur ou réel projet, Sonos arrive à nous surprendre. Quitte à se développer hors de l'habitat, nous aurions plutôt viser l'arrivée d'une enceinte portable.