Casque Gaming SteelSeries Arctis 3 7.1 à 49,90€ au lieu de 80€ pour le Black Friday

Leest un accessoire pensé pour le jeu et l'immersion dans vos jeux vidéo. Il permet de créer un son spatialisé 7.1 où chaque élément est parfaitement retranscrit, afin de renforcer l'aventure que vous vivez. Le modèle est de plus très confortable avec son arceau large pour répartir son poids sur votre tête sans risque de douleurs, et un tissu aéré contre la transpiration au fil des heures de jeu. Disposant également d'un micro, il est le compagnon parfait des jeux solo, ou multi. Retrouvez ce modèle idéal pour les gamers à seulement 49,90€ au lieu de 80€ durant le Black Friday.