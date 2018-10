Blue remporte un Emmy pour son casque Mix-Fi

Les plus grandes licences de la télévision utilisent le Mix-Fi

C'est dans la catégorie "Accomplissement remarquable dans le développement de l'ingénierie" que la marque a raflé la mise. Avec ce succès, les Mix-Fi deviennent le premiers casques à remporter cette récompense prestigieuse.L'entreprise s'est targuée d'équiper les productions audiovisuelles les plus en vogue du moment. Les productions de séries à succès comme Westworld, Grey's Anatomy ou encore NCIS utilisent ces fameux casques. JJ Abrams lui-même a offert son sceau d'approbation aux Mix-Fi.La marque Blue a été rachetée par Logitech plus tôt cette année. Cette victoire aux Emmy Awards donnera sans doute encore plus de prestige aux Mix-Fi, qui sont ici récompensés pour leur développement et l'innovation dans le cadre de leur production.