Creative Super X-Fi : l'ampli qui adapte le son à chaque oreille

Un son plus riche sur tous les appareils audio et vidéo

Après plus de 20 ans de développement dans les labos de Creative, leest enfin une réalité.présente son nouvelqui propose une manière inédite de travailler le son selon la personne qui écoute.Pour ce faire, l'amplificateur est lié à une application smartphone, la Super X-Fi app. Grâce à cette dernière, l'utilisateur prend en photo son visage ses deux oreilles et lesdéveloppés par le constructeur créent un schéma mathématique afin de proposer un son adapté et personnalisé à la forme de l'oreille. Ce profil est ensuite envoyé dans l'amplificateur qui règle le signal audio selon les données enregistrées.Grâce à ce procédé, le son gagne en profondeur et ne semble pas simplement posé sur les oreilles explique la marque à. La marque parle même de son "holographique", permettant de virtualiser la scène audio pour une immersion totale. L'amplificateur est compatible avec des sources 5.1 et 7.1, avec un signal 24 bits/96kHz.Après l'élaboration de ce profil audio sur mesure, l'application propose une sélection de casques compatibles avec son procédé. Principalement, et sans surprise, la majorité d'entre eux sont conçus par Creative, mais on retrouve également le Beats Solo 3 d'Apple. Les autres casques fonctionnent également, mais Creative ne garantit pas un son aussi optimal et riche.Le SXFI Amp est compatible avec les smartphones Android disposant d'un port USB-C. Il existe également une version Bluetooth, le SXFI Air pour les autres smartphones et iPhone, les consoles de jeu (Switch, PS4, Xbox One) et les PC.Le lancement du produit sera progressif. Il est d'ores et déjà disponible à Singapour et sera proposé à la vente à l'international au mois de novembre, pour