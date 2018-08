HP veut refroidir vos oreilles avec son casque Mindframe

HP

Lepromet en effet un «» des oreillettes grâce à une technologie thermoélectrique développée par HP, la Frostcap. Cette technologie permettrait donc de refroidir les oreillettes et les oreilles de joueurs... autant dire qu'ici, on est plutôt curieux de savoir si ça a un intérêt, mais aussi si ça marche !Et si ce casque avait été annoncé en mai, le constructeur a profité de la gamescom pour donner des nouvelles de son projet. HP a ainsi décidé d'ajouter à son casque une réduction de bruit, pour gagner en confort d'écoute, mais aussi de changer le matériau utilisé pour les oreillettes, pour gagner en respirabilité. Le constructeur profite aussi de l'occasion pour annoncer que leserait disponible au cours du mois d'octobre, à partir de 199,99$.