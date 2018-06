Le casque sans fil BEATS Studio 3 à 179 euros chez Rue du Commerce

Une sacré ristourne

Modifié le 27/06/2018 à 11h22

Rue du Commerce n'y va pas avec le dos de la cuillère en ce premier jour de solde, puisque le site marchand nous propose de découvrir rien de moins que le casque BEATS Studio 3 à 179 euros. Une réduction de 49% on ne peut plus intéressante pour ce casque qui offre des fonctionnalités de haute volée.Pour ne rien gâcher, le site vous offre la livraison, deux ans de garantie, et vous propose même, si vous le souhaitez, de retirer votre achat en magasin, même si cette option n'est disponible qu'à partir du 4 juillet prochain.Le BEATS Studio3 se classe dans la catégorie des casques audio bénéficiant de la technologie de réduction de bruit active. Pour se faire, il utilise d'une part ses coussinets circum-auraux pour isoler l'oreille de l'extérieur, avec la technologie Pure ANC qui annule de manière adaptative les signaux sonores externes.Vous pourrez ainsi profiter pleinement de la musique, sans interférence externes. Le BEATS Studio3 mise aussi sur le confort d'écoute grâce à la technologie Bluetooth qui vous débarrassera des fils. Pour ne rien gâcher, ce casque bénéficie d'une autonomie de 22 heures, qui peut être poussée à 40 si vous coupez la technologie Pure ANC. Il propose aussi un système de fast charge qui vous permettra de récupérer 3 heures d'autonomie pour à peine 10 minutes de charge.