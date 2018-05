Le casque Sony Bluetooth à réduction de bruit à 105 euros au lieu de 180 euros

Une sacrée réduction

Modifié le 31/05/2018

Derrière cette très jolie ristourne, qui se monte tout de même à près de 75 euros, vous pourrez trouver Amazon. Le géant de la vente en ligne n'est décidément pas avare de bons plans, et l'on s'en voudrait de ne pas vous les faire découvrir.Ce casque audio Sony de référence MDR-ZX770BNB, dans sa version bleue, voit en effet son tarif original de 180 euros descendre à 105 euros à l'occasion d'une très jolie promo. Petite chose à savoir en revanche pour ce produit vendu et expédié par Amazon, il ne sera en stock qu'à partir du 3 juin prochain, ce qui repoussera un tantinet le délai de livraison. Les frais de ports sont en revanche offerts aux clients Prime.Le Sony MDR-ZX770BNB est un casque Bluetooth à réduction de bruit active qui met le paquet pour vous en mettre plein les oreilles. Doté d'un design on ne peut plus sobre, il dispose de solides arguments pour convaincre les amoureux de sons nomade. Outre ses fonctionnalités Bluetooth et NFC qui permettent un appairage rapide, il propose des coussinets supra-auraux idéaux pour de longues sessions d'écoutes. Et vu qu'il dispose de 13h d'autonomie, le confort est essentiel.L'un de ses plus gros points forts cependant, demeure son système de réduction du bruit active qui permet, grâce à un micro et à un logiciel, d'atténuer les bruits environnants. Pour les puristes du son, sachez qu'il offre une sensibilité de 100 dB/mW (98 lorsque la réduction de bruit est active) ainsi qu'un diaphragme en néodyme de 40mm pour des performances alliant précision et percussion. Sachez enfin que le casque est vendu avec un câble, au cas où vous ne pourriez tirer parti de la connectivité Bluetooth.