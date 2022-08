Sennheiser RS 120-W : la révolution Bluetooth LE Audio débarque sur les casques TV

Extérieurement, le RS 120-W est un casque TV tout à fait classique. Ce modèle sans-fil supra-auriculaire (mousse qui repose sur les oreilles) d'aspect très sobre vient avec une base dédiée qui assure à la fois la recharge et la fonction de hub sonore. Celle-ci intègre ainsi une connectique d'entrée à raccorder à la TV ou autre (a priori jack et optique), et un émetteur qui transmet ce signal au casque.