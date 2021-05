Epic Games (Unreal) attaque en justice le fabricant de lunettes de réalité augmentée chinois Nreal

Un conflit vieux de trois ans, qui a pris une tournure bien plus sérieuse alors que la marque chinoise entend s'installer sur le sol américain plus tard cette année. Selon le géant américain derrière l'Unreal Engine, le légendaire FPS du même nom et Fortnite , la marque chinoise Nreal est à dessein trop semblable à la marque Unreal.