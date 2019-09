Mafia : les deux premiers jeux remasterisés et un opus inédit en approche ?

© Take-Two Interactive

Le début du teasing pour Mafia IV

Le renouvellement des marques des deux premiers opus s'accompagne du dépôt d'une nouvelle, sobrement intitulée "Mafia". © USPTO

Source : Segment Next

Remarqué par Segment Next, le renouvellement des marques déposées des deux premiers épisodes de Mafia serait trop prématuré pour n'être qu'une formalité légale. Et si un remaster était en préparation ?Le mois dernier, Take-Two Interactive a déposé trois marques auprès des autorités compétentes aux États-Unis. Les deux premières font directement référence aux premiers jeux de la licence, sortis respectivement en 2002 et 2011. Mais le troisième et son logo ne ressemblent à rien de connu.Le site précise toutefois qu'il peut bêtement s'agir d'un «» pour sécuriser une stylisation alternative d'un logo. Mais on peut aussi choisir d'y voir les premières marques d'unpour un quatrième volet de la saga.Sorti en 2016, Mafia III n'avait pas fait l'unanimité auprès des critiques et des joueurs. Très ambitieux sur le papier, l'épisode se heurtait à une forme de répétitivité qui nuisait aux qualités générales du titre de Hangar 13. L'heure est-elle venue pour le studio de se racheter ?