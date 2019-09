Microsoft dévoilera encore moins de chiffres concernant ses activités jeux vidéo

Vivement la prochaine génération pour Microsoft

Un pourcentage et ce sera tout

Source : Windows Central

Récemment, Sony annonçait avoir franchi le cap des 100 millions de PS4 vendues à travers le monde. Avec un tel succès, la marque japonaise n'a aucun problème à communiquer les performances commerciales de sa console, contrairement à Microsoft. Dès son arrivée sur le marché il y a presque six ans, la Xbox One s'est heurtée à un mur à cause d'une communication désastreuse. Si Phil Spencer a réussi à replacer Xbox dans le cœur des fans, il y a encore beaucoup à faire pour redresser la barre en termes de ventes.Selon le site VGChartz , la Xbox One s'est écoulée à 43,2 millions d'unités autour du globe (chiffre arrêté au 31 août 2019). Un tel retard par rapport à la PS4 a poussé Microsoft à prendre de nouvelles mesures en matière de communication. Ainsi, nous apprenons que le géant américain ne dévoilera plus les recettes générées par sa division tournée vers les jeux vidéo. Ce n'est pas tout puisque le nombre d'utilisateurs actifs sur le Xbox Live restera maintenant secret.La nouvelle stratégie qui sera adoptée visera à évoquer la croissance des contenus Xbox One ainsi que des services via un simple pourcentage. Ce seul et unique chiffre englobera les ventes de jeux ainsi que plusieurs services de la branche comme le Xbox Live et l'incontournable Xbox Game Pass. Il sera sans doute bien difficile d'interpréter ces données avec précision.Malgré son succès d'envergure, le Xbox Game Pass pourrait aussi avoir un impact négatif dans plusieurs domaines de la division gaming de Microsoft. En effet, si de plus en plus de joueurs s'abonnent au service, les ventes de jeux sur Xbox One baisseront forcément. De plus, grâce au Project xCloud, les utilisateurs auront accès à une grande partie du catalogue de la marque directement depuis d'autres appareils (smartphones, tablettes...). Ainsi, les consoles pourraient également subir un net ralentissement de leurs ventes dans un avenir proche. Voilà qui pourrait expliquer cette nouvelle stratégie...