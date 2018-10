Razer Sila : un nouveau routeur dédié au gaming, commercialisé à 249 dollars

Un routeur Sila chez Razer

Une app pour la gestion à distance

Pour tout joueur digne de ce nom, le jeu en réseau ne se pratique pas en Wi-Fi, mais bien avec un système câblé. Toutefois, comme il est compliqué de tirer des câbles ethernet dans toute la maison (sans compter les périphériques de jeu dénués de prise compatible), Razer lance, son tout nouveau routeur dédié spécifiquement à la pratique intensive du gaming.Bien sûr, ce dernier ne se limite pas uniquement à la pratique du jeu vidéo, mais va néanmoins chercher à optimiser autant que possible la pratique du jeu online.Ainsi, le nouveaudispose d'un moteur, soit un outil depermettant de prioriser le trafic réseau en fonction de l'application utilisée et du terminal employé. Selon Razer, FasTrack se charge de reconnaître automatiquement le périphérique connecté, et optimise le débit en conséquence. On peut aussi profiter d'un gaming mode, qui se charge de réserver toute la bande passante pour sa seule pratique du jeu, et rien d'autre.promet ainsi le constructeur. Le routeur s'occupe ainsi de scanner les meilleurs canaux réseaux, afin d'éviter autant que possible ceux qui sont passablement encombrés. Un routeur qui peut d'ailleurs être associé à deux autres Razer Sila dans la maison, pour profiter d'une couverture WiFi que l'on imagine impeccable.Côté ergonomie, le routeur peut être géré à distance via une application dédiée, et disponible sur iOS comme sur Android. Le routeur gaming Razer Sila est d'ores et déjà disponible sur le site officiel du constructeur, au tarif de 249,99 dollars.