Transformer plastiques et déchets alimentaires en graphène "vert" : une piste en béton !?

2

Lire aussi :

Faire des déchets nucléaires des batteries diamants ultra autonomes, une promesse qui donne espoir

Le graphène flash : un procédé rapide et peu coûteux

Lire aussi :

Les océans pourraient nourrir durablement l'espèce humaine

Un double avantage écologique

2

2

2

À Houston, le professeur James Tour a mis le doigt sur une découverte à fort potentiel environnemental : la transformation de matériaux contenant du carbone en graphène.Contrairement aux méthodes actuelles de fabrication de graphène, le procédé mis au point par James Tour pour fabriquer du graphène est ultra-rapide : en 10 millisecondes, n'importe quel matériau contenant du carbone chauffé à très haute température (3 000 degrés kelvin) se transforme en graphème turbostratique.Sur la liste des matériaux-sources : déchets, énergies fossiles (charbon, pétrole) ou bois. «», affirme le professeur Tour.Selon le chercheur américain, la fabrication ultra-rapide de ce graphène est une double aubaine pour l'environnement. D'une part, ce procédé permet de transformer les déchets alimentaires et le plastique en ressources.».Encore mieux : mélangé à très faible dose (0,1 %) avec du ciment, le graphène permet de lier le béton de construction. Une méthode qui permettrait de réduire la quantité de ciment utilisée lors d'une construction et, par la même occasion, les émissions de dioxyde de carbone issues de la fabrication de béton, soit 8 % des émissions humaines de COFinalement, le procédé agit doublement pour la planète : en se transformant en graphène, le COet le méthane contenus dans les matériaux de base sont «», et donc non relâchés dans l'atmosphère. Et pour sa part, le graphène permet de réduire la consommation de COdans la construction de bâtiments, favorisant un modèle d'économie circulaire.D'ici deux ans, le professeur James Tour et son équipe espèrent fabriquer un kilo de « graphène flash » par jour. Premier projet à l'horizon : valoriser du charbon du Département américain de l'énergie... En le transformant en graphène donc.