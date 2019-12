Vous pourrez regarder en live les débats sur un "Green Deal" européen cet après-midi

© Pixabay

Pour une transitions environnementale

Source : Parlement européen

Si vous êtes intéressés par les questions environnementales et la politique européenne, nous vous invitons à regarder en direct, ce mercredi 11 décembre 2019 à partir de 14h00 le premier débat parlementaire concernant le « Green Deal européen ». Vous pourrez suivre les deux heures de discussions prévues sur l'European Parliament TV (EPTV) Le pacte vert européen se concentrera sur la lutte contre le changement climatique et d'autres objectifs environnementaux dans des domaines tels que les transports, l'énergie, la pollution, l'agriculture, l'économie circulaire et la biodiversité. À la fin des débats, devrait être inscrit dans la législation européenne l'objectif de neutralité carbone de l'Union Européenne à l'horizon 2050. Cela sera possible en émettant moins de dioxyde de carbone et en extrayant le dioxyde de carbone émis dans l'atmosphère.Outre le développement de sources d'énergie plus propres et de technologies vertes, l'UE va aussi devoir trouver un moyen d'enclencher une transition «» sans «».Comment l'Europe peut-elle réussir cela ? Début de réponse cet après-midi.