La transition écologique de l'industrie chimique va demander beaucoup d'énergie renouvelable

Une industrie chimique "bientôt verte" ?

La première, qui fait état d'un haut niveau de maturité technologique, pourrait être mise en place dans un avenir proche, mais n'aurait qu'un faible impact sur les émissions de gaz à effet de serre .

. La seconde, elle, est encore à un faible niveau sur l'échelle TRL, nécessitant par conséquent plus de temps d'études et de recherche avant de pouvoir être déployée. A terme, en revanche, elle pourrait rendre l'industrie chimique neutre pour le climat.

Possède-t-on suffisamment d'énergie renouvelable ?

L'consomme aujourd'huiet représente 75% des émissions de gaz à effet de serre . Les solutions pour assainir la fabrication des produits chimiques constituent ainsi un véritable enjeu dans laDes chercheurs d'universités allemandes et californiennes se sont penchés sur le sujet. Ils ont analyséfabriqués à partir d'hydrocarbures faits de combustibles fossiles. Parmi ces produits, on retrouve le paraxylène, le toluène, le propylène, le méthane et bien d'autres, tous riches en carbone.Après avoir observé leurs compositions, les chercheurs se sont attachés à examiner comment ces produits chimiques industriels pourraient être formés. Ils ont alors mis en évidence la possibilité de recréer un, à partir de la captation de COet de la transformation du dioxyde de carbone au moyen d'électricité renouvelable.de création de produits chimiques à base de carbone capturé apparaissent, classées selon leur « » (Technology Readiness Level, soit l'échelle de mesure permettant d'établir le niveau de développement d'une technologie) :Le bémol de ces découvertes vient du fait qu'une immense quantité d'est nécessaire pour créer desà partir du COcapté. Il faudrait ainsi augmenter la production d'électricité verte depour mettre en place la première méthode (haut niveau TRL), et depour développer la seconde. UnEn outre, la captation de carbone pour rendre l'industrie chimique plus respectueuse de l'environnement pourrait également devenir unà condition que ces méthodes soient développées à proximité de sources de CO, dans des zones où seraient installées des énergies éoliennes ou solaires hors réseau. L'Afrique, l'Australie et l'Amérique du Sud, seraient alors des zones idéales puisque la quantité d'énergie renouvelable disponible y estEnfin, peut-être que la véritable solution pour rendre l'industrie chimique plus verte réside non pas dans l'adoption d'une seule méthode, mais bel et bien dans la combinaison de plusieurs d'entre elles. Une seule ne pourrait suffire à opérer la réduction d'émission de dioxyde de carbone dont notre planète a besoin.