Des chercheurs créent un "champignon bionique" qui transforme la lumière en électricité

Champignons bioniques : mode d'emploi

Des résultats encourageants

Source : The Independent

Ces générateurs « biohybrides » alimenteront-ils les smartphones de demain ?Le principe de fonctionnement est assez simple. Le champignon est recouvert de cyanobactéries, des bactéries très particulières qui ont la capacité de, exactement comme les algues et les plantes. Le champignon, qui n'est qu'un support pour le développement de ces bactéries, est également recouvert de graphène, un matériau conducteur à base de carbone, dont le rôle est de capter l'électricité ainsi produite.Pourquoi utiliser des champignons pour faire croître ces bactéries ? Au départ, l'équipe du professeur Mannoor a essayé de cultiver ces bactéries sur des supports artificiels mais les cellules survivaient assez mal dans ces conditions. La création d'un système hybride « champignon-bactérie » encourage le champignon et la bactérie à collaborer, cette symbiose garantissant une survie de plusieurs jours supplémentaires.Bien entendu, la quantité deproduite est infime. Lorsque la lumière éclaire le champignon, un courant de 65 nanoampères parcourt le réseau de graphène. Les scientifiques imaginent qu'en multipliant ces champignons magiques, on pourrait sans problèmeMême si nous sommes encore loin de pouvoir faire fonctionner des ordinateurs de cette manière, ces travaux permettent d'envisager d'énormes opportunités. La production de carburant et la détection de toxines font partie des applications auxquelles pense le professeur Mannoor.