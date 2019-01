Pollution automobile : l'UE fixe un objectif de -40% d'émissions de CO2 d'ici 2030

Ambition ou utopie ?

Certains pays veulent aller encore plus loin

Les débats auront été animés et se seront prolongés jusqu'au bout de la nuit. Mais c'est chose faite : mercredi dernier, les législateurs de l'UE ont officiellement soutenu une politique visant à réduire la pollution automobile de 40 % d'ici l'année 2030.Pour Bernhard Mattes, président de l'association automobile allemande VDA, cet objectif est tout simplement inatteignable : «».On ne peut s'empêcher, en prenant connaissance de cet objectif, de penser à la politique mise en place par la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui souhaite la fin des véhicules thermiques dans sa ville d'ici 2030. Une volonté vivement critiquée par un grand nombre de Parisiens, qui ne voient pas vraiment comment ils pourraient tous se procurer une voiture électrique dans les dix prochaines années.Le lobby de l'automobile s'inquiète lui aussi et a clairement indiqué qu'une telle politique conduira inexorablement à des suppressions d'emplois.Mais si les objectifs fixés par Bruxelles semblent surréalistes pour certains, des pays - comme la France - souhaitent aller encore plus loin.En effet, depuis la récente étude ayant mis en lumière le fait que les constructeurs automobiles tricheraient lors des nouveaux contrôles de pollution de leurs véhicules, les législateurs de l'UE ont également ajouté un amendement exigeant que les chiffres qu'ils annoncent soient désormais vérifiés par rapport aux essais sur route. Un amendement qui introduit également un système de crédit pour les constructeurs automobiles afin d'encourager le déploiement de véhicules électriques, ainsi que des amendes en cas de dépassement des limites de COAinsi, dans le cadre de ce plan, les constructeurs automobiles seraient en mesure d'abaisser leurs objectifs de réduction des émissions de COen atteignant un objectif de référence pour la vente de véhicules à émissions nulles ou faibles par rapport à leurs ventes totales de voitures neuves. Un objectif fixé à 20% dès l'année 2025, puis 35% à partir de 2030.Une nouveauté contestée à son tour par le lobby de l'automobile, dont Erik Jonnaert, directeur de l'ACEA (European Automobile Manufacturers' Association), a déclaré : «