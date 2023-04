Kobo dévoile Elipsa 2E, sa nouvelle liseuse à stylet pour contrer la Kindle Scribe

La première génération de cette machine manquait cruellement d'options pour la prise de notes. Kobo a en conséquence mis les bouchées doubles pour son Elipsa 2E. Tout d'abord, la belle se pare du nouveau Stylet Kobo 2. Il ne semble pas changer des masses par rapport à son prédécesseur, si ce n'est que le bouton Gomme est maintenant placé tout en haut du stylet et plus au niveau des doigts.

Le plus gros changement se situe au niveau de l'interface, complètement revisitée et améliorée pour la prise de notes manuscrites. On note (elle était facile celle-là) entre autres l'apparition de nouveaux modèles de cahiers, la possibilité de créer des dossiers, l'arrivée d'un outil de sélection lasso et la conversion OCR pour les notes manuscrites. Kobo s'aligne donc sur la concurrence, pour le plus grand plaisir des amateurs de griffonnage !

La sauvegarde dans le Cloud devrait aussi faire un pas en avant avec le support prochain de Google Drive. Actuellement, seul Dropbox est supporté par les liseuses de la marque. À côté de ça, on retrouvera avec plaisir la possibilité d'écouter des livres audio grâce à un casque Bluetooth.