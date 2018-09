Magic Leap fait équipe avec Sennheiser pour un son spatialisé

AhXiong / Shutterstock.com

La spatialisation de Magic Leap aux mains de Sennheiser

Un nouveau souffle pour Magic Leap ?

Depuis qu'il s'est lancé dans le développement de la réalité augmentée, le projeta fait naître les espoirs les plus fous chez les amateurs. L'arrivée dedans son équipe de partenaires, une marque allemande assise sur plusieurs décennies d'expertise dans l'enregistrement et la diffusion du son, contribue à rassurer sur la qualité des équipements qui seront proposés.Ce 21 septembre, Senneheiser a en effet annoncé rejoindre le programme de certification de Magic Leap, afin d'assurer une parfaite compatibilité entre de futurs équipements dédiés au son spatial et créés spécifiquement pour les lunettes de réalité augmentée imaginées par la startup américaine.Le but est d'assurer au porteur une parfaite immersion, grâce aux années d'expertise du constructeur allemand de matériel haute fidélité. Sennheiser ajoute être, qui aura lieu le 9 et 10 octobre à Los Angeles.Magic Leap a soulevé de grands espoirs pour les amateurs de réalité mixte lors de sa création en 2010. Un partenariat tel que celui-ci est exactement ce qu'il lui faut en ce moment pour rassurer public comme investisseurs, alors que les premiers exemplaires de son matériel, vendus 2 295 dollars la pièce (environ 1 950 euros) et disponibles depuis août dernier, ont déçu la presse spécialisée : si elle en relève la fiabilité et la robustesse, elle déplore le manque d'applications susceptibles de soulever l'enthousiasme et de mêler pour de bon les deux mondes réel et virtuel.La capacité de Magic Leap à agréger et entretenir un écosystème de hard et de software haut de gamme devrait donc s'avérer déterminante pour l'avenir de cette société dans laquelle ont investi aussi bien Google qu'Alibaba ou Qualcomm.