Les smartphones Honor sont à l'honneur pendant le Prime Day Amazon !

Le smartphone tourne avec un Snapdragon 680 et 6 Go de RAM. Sa mémoire interne de 128 Go permet de stocker une grande quantité de photos, vidéos et applications. Mais c'est surtout la batterie du mobile qui devrait vous impressionner : sa capacité de 4800 mAh le rend très endurant et elle peut recevoir une puissance de charge de 66W. A titre d'exemple, vous pouvez ainsi recharger la batterie de 0 jusqu'à 81% en seulement 30 minutes.

Son dispositif photo se compose d'un capteur de 48 MP avec ouverture f/1.8 et autofocus à détection de phase et d'optique macro et de profondeur de champ.