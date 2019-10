Au Royaume-Uni, le stockage de l’électricité se fait sur « cryo-batteries »

Une technologie mâture développée depuis 15 ans

Comment fonctionne ce « stockage cryogénique » ?

Source : The Guardian.

Le développeur britannique affirme utiliser «». Sa technologie propriétaire serait capable de stocker de l'énergie renouvelable pendant des semaines voire des mois, là où les solutions lithium-ion existantes ont un horizon de stockage de quelques jours.Cette annonce fait suite à la réalisation d'un premier projet pilote de 350 kW en 2014 puis d'une installation de démonstration de 5 MW, inaugurée dans la ville de Bury l'année dernière, grâce au financement de l'agence de l'innovation britannique ().Ayant prouvé la faisabilité et les capacités techniques de cette technologie émergente, basée sur des recherches menées depuis 2005 à l'Université de Leeds, l'entreprise Highview Power passe maintenant à la vitesse supérieure avec la création d'une installation (à vocation commerciale cette fois) de 50 MW / 250 MWh.Bientôt installée au nord de l'Angleterre, à l'emplacement d'une ancienne centrale électrique thermique, elle interviendra en soutien au grid électrique. Le dispositif de stockage pourra fournir entre 50 et 250 MWh sur une période de libération de 5 h selon le développeur, et sera «».Highview Power entend également construire d'autres projets de stockage au Royaume-Uni, avec sa technologie propriétaire de « cryo-batterie » qui coûterait environ 110 £ par MWh d'électricité, en recourant à un système de 200 MW / 2 GWh.L'idée de base d'Highview Power est d'utiliser l'électricité excédentaire du grid britannique, issue de source renouvelable de préférence, pour refroidir de l'air jusqu'à -196 °C. Un processus qui a pour effet de le transformer en liquide pouvant être stocké dans de grands réservoirs isolants à basse pression, spécifiquement adaptés à cet usage.Une fois sorti de son réservoir et soumis à haute pression, l'air liquide absorbe rapidement la chaleur ambiante et retrouve son état gazeux, cette nouvelle transformation est utilisée pour actionner des turbines et produire de l'électricité sans émettre la moindre émission. Afin de maximiser l'efficacité de l'installation, des réservoirs additionnels sont installés pour capturer le « froid » et le « chaud » perdus au cours du processus, et les ré-utiliser lors des prochains cycles.Les équipes d'Highview Power conçoivent leur stockage cryogénique comme une solution de remplacement aux ex-centrales à combustibles fossiles : «».