Dragui Gaz inaugure sa 1ère station d'avitaillement en Gaz Naturel pour les véhicules de ses sociétés mères

(Crédits : Pizzorno Environnement)

Une diminution des émissions et de la pollution sonore

Source : Pizzorno

La sociétéet le groupeont inauguré, au début du mois de juillet, la toute(GNV) née de leur joint-venture,. Le nom n'a d'ailleurs pas été choisi au hasard, la station étant installée dans la commune varoise Draguignan, où se trouve le siège de Pizzorno.La station devra, soit 26 chargés de la collecte et du transport des déchets, et 84 autocars de transport scolaire, de transport à la demande et ceux opérant sur les lignes régulières., le GNV permet desi on le compare à d'autres carburants, comme l'essence et le diesel. Autre avantage aussi apprécié en milieu urbain : le gaz naturel véhiculeDragui Gaz envisage de prochainement distribuer du bioGNV, pour une énergie 100% renouvelable. Pizzorno, de son côté, promet que 21% de son parc roulant fonctionnera grâce à une énergie plus respectueuse de l'environnement d'ici 2021.