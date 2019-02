Shell va aider Alphabet dans son projet de cerf-volant générateur d'énergie

Une alternative économique et écologique aux fermes éoliennes

Shell, nouvel acteur des énergies renouvelables

Alphabet, connu pour ses projets expérimentaux concoctés dans son « X lab », continue dans sa lancée en tentant de révolutionner cette fois-ci le monde de l'énergie. L'entreprise cible en particulier le marché de l'énergie renouvelable à travers sa filiale Makani Power, acquise il y a sept ans.Depuis 13 ans, la filiale Makani Power s'échine à concrétiser le prototype de son projet phare : uncapable de voler à plus de 300 mètres du sol. A cette altitude, le cerf-volant peut espérer être alimenté par des vents puissants et continus, aux antipodes des fermes éoliennes classiques qui, même, restent sujettes à une irrégularité de leur alimentation au vu de leur hauteur.La firme envisage également de développer sa vision duen attachant ses cerfs-volants à des bouées flottantes ancrées dans des eaux côtières de plus de 50 mètres de profondeur. Cette solution présente l'avantage d'être à la fois économique et écologique, puisqu'elle représente une alternative aux plateformesclassiques.L'investissement d'un pétrolier commedans l'énergie verte a de quoi surprendre, mais fait en réalité partie d'une stratégie de développement aujourd'hui répandue auprès des industries de l'énergie fossile.Shell n'en est d'ailleurs pas à son premier investissement. La firme, souhaitant particulièrement développer son business de l'éolien, a investi ces dernières années aux Etats-Unis, aux Pays-Bas ainsi qu'en Angleterre, soutenant financièrement la startup, qui développe elle-aussi des cerfs-volants énergétiques. Mais dans un souci urgent de décarboniser l'industrie et de s'affranchir des énergies fossiles, la firme voit plus loin : énergies renouvelables, voitures électriques ou encore soutien de start-ups innovantes dans le monde entier.