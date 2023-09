Bon, finalement, l’Allemagne va investir dans la fusion nucléaire

De l'énergie, et vite ! Un mot d'ordre qui court en Allemagne, où de nombreuses entreprises envisagent de délocaliser leur production, et dont certaines ont déjà sauté le pas pour rejoindre l'Amérique du Nord et ses coûts de l'énergie plus attractifs. On ne s'étonne alors pas de voir le gouvernement revenir sur des positions antérieures, qui semblaient pourtant gravées dans le marbre.

Berlin vient ainsi d'annoncer la mise en place d'un programme de 1 milliard d'euros visant à soutenir la recherche dans le secteur de l'énergie sur les 5 prochaines années. Une première partie de cette enveloppe, de 370 millions d'euros, vient dans ce cadre d'être allouée à trois centres de recherche.