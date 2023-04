Encore plus économes et plus durables, Philips dévoile ses nouvelles ampoules LED

« Notre passion pour un monde meilleur et plus durable nous a poussés à innover davantage et à augmenter l'efficacité énergétique de nos éclairages LED. Grâce à cette avancée technologique, nous avons créé notre lampe la plus économe en énergie dans cette forme tout en conservant la même qualité d'éclairage LED à laquelle nos clients sont habitués », assure Michael Rombouts, dirigeant des lampes et luminaires LED chez Signify.