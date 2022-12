Cette carte vous montre la consommation électrique en temps réel dans le monde

La question de l'énergie, et plus spécialement de l'électricité, est devenue particulièrement prégnante ces dernières semaines en France. Avec la guerre russo-ukrainienne et les difficultés rencontrées par le parc nucléaire hexagonal, la France est aujourd'hui le pays européen le plus à risque de connaître des coupures d'électricité cet hiver.

Autant dire que le nombre de personnes intéressées par ces questions a nettement crû en cette fin d'année. Et si c'est votre cas, alors vous allez adorer le site Electricity Maps. Ce dernier vous permet d'accéder à de très nombreuses informations, comme le montre la capture écran ci-dessous, avec la France comme exemple.