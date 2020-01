True Wireless et haut-parleur, une étrange hybridation sauce kickstarter

Moches, mais pas ridicules

Des écouteurs, une base de recharge, un haut-parleur, autant d'objets à perdre

Virtual Acoustic a ainsi eu l'idée d'associer, sur un même produit, des écouteurs True Wireless et un haut-parleur venant se clipser à la base de recharge. Un concept un peu lunaire, pas forcément stupide, mais dont on peine vraiment à trouver la cible.Les Virtual Acoustic TS-2 sont simples et très génériques, peut-être repris d'autres modèles déjà existants. Nous sommes en face de True Wireless intra-auriculaires avec transducteur dynamique de 7 mm, dotés d'une puce Qualcomm QC3020. Celle-ci est une référence qui commence à inonder les petites marques, plutôt efficace car de dernière génération. Notons également que cette puce, permet, sur le papier du moins (car le principe n'est pas souvent mis en place), d'utiliser le True Wireless Stereo Plus de Qualcomm. Cette fonction permet d'envoyer le signal à l'écouteur droit et à l'écouteur gauche respectivement, et non plus de se baser sur un principe de maître-esclave ou de(interception du flux d'un écouteur par l'autre).Le reste est classique, mais honnête (sur le papier), que ce soit la navigation à base de tapes sur les écouteurs, l'autonomie annoncée à 6 h en simple charge (et 50 h avec la boîte), ou encore la prise en charge du codec AptX.Mais l'argument principal est ici la présence d'un module supplémentaire, presque identique à la base de recharge, permettant de jouer le rôle de haut-parleur externe. Le principe est simple : se servir de la batterie de la base et se connecter via le pont créé par les écouteurs. Nous restons dubitatifs sur l'apport en puissance par rapport à un smartphone, les mini-enceintes étant rarement utiles.Gadget ? Oui très clairement, mais avec cette petite touche d'insouciance. Pour les intéressés, le modèle TS-2 débute à 560 dollars hongkongais, soit environ 65 euros tout de même, pour une livraison en avril 2020.