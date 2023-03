Ça y est, on sait (vraiment) tout à propos des futurs écouteurs Ear (2) de Nothing

D'après les spécifications divulguées en même temps que les images partagées par OnLeaks et The Tech Outlook, il semblerait que l'autonomie des nouveaux écouteurs soit légèrement supérieure. On passerait d'une durée de 34 heures pour les Ear (1) à une durée de 36 heures pour les Ear (2), avec l'étui de charge. Sans la présence du boitier, l'autonomie s'élèverait à six heures (contre quatre auparavant). De plus, les écouteurs afficheraient un poids légèrement plus léger sur la balance puisqu'ils pèseraient dorénavant 4,5 grammes, contre 4,7 grammes pour les Ear (1).