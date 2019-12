DJI dépose un brevet pour un drone terrestre tout terrain... avec caméra stabilisée

© DJI

Un croquis plutôt détaillé

Plus d'autonomie... car pas besoin de voler

Source : TechCrunch

Créer un drone terrestre n'est pas tout à fait une première, mais DJI pourrait avoir pour ambition d'aller plus loin dans le concept. La marque chinoise a déposé un brevet dévoilant un projet de drone terrestre tout terrain, équipé d'une caméra stabilisée. Présenté sur un croquis, l'appareil est équipé de gros pneus, d'un système d'amortisseurs sophistiqué et d'une caméra stabilisée similaire aux gimbals commercialisés par DJI depuis des années. Dans son ensemble, le drone semble conçu pour compenser les chocs et les secousses afin d'assurer une capture vidéo stable.Comme le souligne TechCrunch, le schéma déposé par DJI paraît trop détaillé pour être un simple croquis déposé à la va-vite en vue de s'assurer l'exclusivité d'un concept. Le média spécialisé pense qu'il s'agit plutôt pour un schéma abouti ayant vraiment occupé les ingénieurs du groupe. Cela ne veut pas dire que l'appareil sera finalisé et commercialisé, mais il semble que DJI se soit véritablement investi sur ce projet.Reste à savoir quel est l'intérêt d'un drone terrestre sur un marché dominé par les drones aériens. Le drone terrestre tout terrain de DJI pourrait par exemple se destiner à un usage en intérieur, ou dans les zones où l'utilisation d'un drone aérien n'est pas souhaitable ou carrément interdite.Autre avantage à l'utilisation d'un drone terrestre : ce dernier serait nettement plus endurant en termes d'autonomie. Les drones aériens ne peuvent pas opérer depuis les airs sur des périodes prolongées, encore moins lorsqu'ils sont équipés de caméras filmant en très haute définition. Un drone terrestre pourrait être utilisé bien plus longtemps en tournage avant de passer par la case recharge. Naturellement, les prises de vue n'auraient pas grand chose à voir, ce qui réserverait ces derniers à des utilisations bien spécifiques... et probablement à un marché de niche.En l'état DJI pourrait chercher à diversifier son approche en matière de drones pour répondre à des attentes variées et des cas de figures pour lesquels les drones classiques sont inutiles ou inadaptés. TechCrunch rappelle enfin que les drones terrestres sont utilisés depuis quelques temps déjà dans le domaine des BTP, notamment pour inspecter des chantiers. Une autre piste pour le drone tout terrain de DJI ?