Un essaim de drones réalise un graff participatif

© Andrea Guermani

Une oeuvre finale de 14 x 11 mètres

© Andrea Guermani

Un patchwork de motifs pour moyen d'expression

Source : Cnet

Banksy n'a qu'à bien se tenir, la concurrence pourrait bien venir des airs. Dans le cadre d'un projet collaboratif, plusieurs milliers de personnes étaient invitées - via une application - à créer des motifs inspirés par le thème «». Une centaine de ces dessins tracés au doigt sur un écran tactile ont été sélectionnés par une équipe d'artistes, puis combinés et reproduits sur une toile géante par une flottille deDeux jours plus tard, et après presque, tracées à l'aérosol, l'de l's'étire sur 14 mètres de haut pour presque 12 mètres de large. Une organisation bien particulière aura toutefois été nécessaire pour mener le projet à bien.indique ainsi qu'un système de gestion a été employé pour. Un dispositif depermettait en outre aux artistes de suivre l'emplacement précis des drones et depour aboutir à un résultat cohérent. Les drones, pour leur part, volaient tout en étant équipés deComme visible en illustration, le résultat final arbore des formes diverses : des bâtiments, des fusées, des motifs végétaux, ou encore des figures humaines simplistes. Un ensemble hétéroclite tracé en vert, gris foncé et rouge. Les expressions «» et «» figurent aussi sur la toile visible dans le parc Aurelio Peccei à», estime, professeur pour le Sensable City Lab du MIT, et responsable du projet. «».