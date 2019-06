La Drone Racing League lève 50 millions de dollars en série C

Levées de fonds, en veux-tu, en voilà

Une couverture médiatique spéciale

Source : Techcrunch

Outre-Atlantique, le championnat américain(DRL) fait un tabac. Les dizaines de millions de spectateurs enregistrés à chaque événement montre à quel point cette discipline a conquis le cœur de toute une communauté. Un créneau sur lequel la DLR surf avec une réussite certaine depuis sa création en 2015.Les investisseurs n'ont pas hésité longtemps avant de mettre quelques billes dans ce panier. Unea permis à la DLR de prendre son envol, suivie d'une seconde avoisinant cette fois-ci les 20 millions de dollars en juin 2017, notamment menée par Sky, Lux Capital et Liberty Media Corporation.À cette manne financière déjà conséquente vient s'ajouter un nouveau pactole toujours plus gros au fil des tours de table :viennent d'être récoltés par la firme américaine, comme le révèlequi cite un document officiel de la SEC (). Une levée de fond qui compte, comme investisseurs principaux, Lux Capital et RSE Ventures.L'occasion pour ses équipes de développer toujours plus de projets articulés autour desà la première personne. La quatrième saison diffusée à partir du 11 août 2019 bénéficiera d'ailleurs d'une. Outre les chaînes NBC et NBCSN, Twitter se fera également le relais de cette compétition , gratuitement.