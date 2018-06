Le drone RYZE Tello à 59,99 euros avec l’offre de remboursement Orange

Une jolie ristourne

Un drone idéal pour débuter

Drone Norte dossier drone : actus, bons plans etc. Voir.

Modifié le 04/06/2018 à 17h02

C'est une baisse de prix de pratiquement 50 % qui vous attend si vous choisissez l'acquérir ce drone RYZE Tello, vu qu'il passe de 109,99 à 59,99 euros grâce à l'offre de remboursement proposée par Orange.Comme nous vous l'avions précisé la semaine passée , cette offre ne concerne que les 8000 premiers inscrits, mais pas de panique, car toutes les places n'ont pas encore été prises (la team Clubic s'est dévouée pour vérifier). Petit plus non négligeable, les frais de livraison sont offerts au cas où vous craqueriez.Drone de tout petit format (à peine 90 grammes sur la balance), fruit de la collaboration entre DJI et RYZE, le Tello se place à des années lumières de la concurrence. Ne vous fiez pas à sa petite taille, car il dispose de fonctionnalités haut de gamme qui en font l'appareil idéal pour débuter dans le domaine de la prise de vue au drone.Grâce à ses 14 processeurs, le Tello est capable de capturer de la vidéo en 720p avec une stabilisation électronique de l'image, tout en bénéficiant d'un système anticollisions performant, d'une aide au décollage et à l'atterrissage, ou encore une interface de programmation qui vous permettra de lui donner des ordres basiques.