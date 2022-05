Verbatim Write Once : un étrange SSD externe sur lequel les données ne peuvent être modifiées

L'écriture nécessite un Windows 10 ou Windows 11 tournant sur un CPU x86/x64 et doté du .NET Framework 4.8 de Microsoft. La lecture peut se faire sur bien plus de systèmes : on parle de macOS, ChromeOS, iOS, Android et Windows 8.1, 10 et 11, à la condition que le exFAT soit pris en charge.