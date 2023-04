Sabrent présente le Apex X21 Destroyer : jusqu'à 168 To de stockage SSD

L'Apex Storage X21 prend la forme d'une carte PCI Express Gen 4 au format x16 pour des performances complètement délirantes. La marque n'avance rien de moins qu'une bande passante en lecture de 30,5 Go/s grâce aux 100 lignes PCI Express disponibles. En écriture, il n'est plus question « que » de 28,5 Go/s, toujours grâce aux 21 SSD que l'on peut monter.

Apex va même un peu plus loin en expliquant qu'il est possible – sur des cartes mères pour serveurs, lourdement équipées – de monter plusieurs X21 et de disposer d'une capacité de stockage de 168 To par carte.