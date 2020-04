Covid-19 : aux États-Unis, la FDA autorise un dispositif de dépistage salivaire

Utile à trois niveaux

Un procédé similaire en France

Source : CNBC

Une fois généralisé, ce nouveau type de test permettra 10 000 tests de plus chaque jour, selon l'université de Rutgers.Contrairement à la plupart des tests, qui reposent sur des prélèvements du nez ou de la gorge, ce nouveau dispositif autoriserait l'analyse d'échantillons salivaires. Une modification qui pourrait constituer un «» selon Tom Moore, un expert en maladies infectieuses interrogé par CNBC. Le chercheur qualifie d' «» le potentiel de ce nouveau kit, ajoutant que «».Celui-ci doit «», d'après Andrew Brooks, le directeur d'exploitation et du développement technologique du RUCDR, à l'origine du test. Il doit atténuer la pénurie mondiale d'écouvillons, ces dispositifs servant aux prélèvements. Il doit également réduire l' «» du personnel médical en équipements de protection : selon Andrew Brooks, il permettrait d'éviter au personnel de devoir se rapprocher des patients, et donc d'être éventuellement infecté. D'ailleurs, les échantillons salivaires collectés par ce biais peuvent l'être par d'autres personnes que le personnel de santé. Enfin, le chercheur a déclaré que l'échantillon pouvant être réalisé rapidement, il augmentera la quantité d'écouvillons disponibles pour les tests, et donc la précision de ces derniers.Toujours selon Andrew Brooks, les laboratoires du RUCDR sont déjà en capacité de réaliser 10 000 de ces tests chaque jour. Une différence sensible pour les États-Unis qui réalisent déjà, selon Vox , 100 000 tests par jour. Un nombre qui semble pourtant bien faible lorsque le prix Nobel d'Économie Paul Romer affirme qu'il faudrait atteindre les 35 millions de tests quotidiens.En France, un consortium de laboratoires s'est récemment lancé dans une voie similaire avec un test de dépistage salivaire rapide baptisé EasyCov . À ce sujet, le CNRS précise qu' «». Cependant, son essai clinique n'a été lancé que le 11 avril : il faudra en attendre les résultats avant de pouvoir généraliser ce procédé dans l'Hexagone.