L'empreinte carbone issue de la consommation des Français a chuté de deux-tiers avec le confinement

Le CO 2 confiné au commerce en ligne

Réfléchir à l'après, apprendre à vivre autrement

L'application Greenly a en effet observé une importante réduction de l'empreinte carbone liée aux transactions bancaires de 500 utilisateurs, par rapport au début de l'année.Confinés depuis le 17 mars pour palier la crise sanitaire liée au coronavirus, les Français se déplacent et dépensent moins. C'est Greenly, une application qui mesure l'empreinte carbone à partir des relevés bancaires des utilisateurs, qui l'affirme dans une étude publiée jeudi 26 mars 2020. Conséquence : l'empreinte carbone des Français a diminué de 62 % par rapport à la moyenne hebdomadaire des premières semaines de 2020.Sans surprise, le secteur des transports est l'un des plus impactés. Les émissions de COdues à l'essence chutent de 83 % par rapport à la moyenne hebdomadaire des premières semaines de 2020. En moyenne, les Français vont deux fois moins faire le plein que d'habitude. Les émissions de COattribuées à l'aviation chutent quant à elles de 94 % à partir du 16 mars. En période normale, les transports représentent un quart des émissions de COdes Français.Autre conséquence du confinement : l'empreinte carbone liée au secteur de la restauration chute de 92 % par rapport à début 2020. L'alimentation en supermarché résiste mieux, avec une baisse de son empreinte carbone de 10 % par rapport aux premières semaines de 2020.À l'inverse, les émissions de COliées au e-commerce ont augmenté de 2,5 % depuis le début du confinement.Pour mesurer cette évolution, Greenly s'est basée sur un échantillon représentatif de 500 utilisateurs de l'application. La start-up calcule l'empreinte carbone des utilisateurs à partir de leurs données de transactions bancaires. Les algorithmes de Greenly estiment ainsi la masse de COde chaque transaction bancaire, selon le montant et des catégories de dépense (transport, nourriture, e-commerce, etc.). La masse de COattribuée aux dépenses s'appuient sur les calculs d'empreinte carbone de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) Selon le directeur général et co-fondateur de Greenly, Alexis Normand, ces données doivent nous inciter à réfléchir quant à la manière de consommer autrement . «», affirme-t-il. «Fondée en octobre 2019 par deux anciens collaborateurs de Withings et un ex-chargé de communication digitale auprès du secrétaire d'État chargé du numérique , Greenly a lancé la version bêta de son application en janvier 2020.