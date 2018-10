Bon plan : plus que 24h pour l'offre Freebox Mini 4K à 14,99 euros pendant 1 an

Qu'est ce qu'on retrouve dans cette offre ?

Cette offre accessible en ADSL 2+, VDSL2 ou Fibre optique vous permet d'accéder jusqu'à 1 Gbit/s en débit descendant et jusqu'à 200 Mbit/s en montant, des appels illimités en France Métropolitaine et vers plus de 110 destinations en ligne fixe.Coté télévision, Freebox TV vous permet d'accéder à 200 chaînes incluses dont plus de 100 en Haute Définition compatible avec les écrans 4K.A noter également que l'opérateur vous propose de rembourser jusqu'à 100 euros sur vos frais de résiliation chez votre opérateur actuel.