La prochaine Freebox d'entrée de gamme tournerait sous Android TV

Une box très bien équipée

La fiche technique dévoilée ?

Fondé par un petit groupe de passionnés en 2005 dans le but de centraliser toute l'actualité de l'opérateur Free, le site internet UniversFreebox a récemment fait part des dernières rumeurs concernant les potentielles caractéristiques de la prochaine box d'entrée de gamme de l'opérateur.C'est ainsi qu'on y apprend que cette future Freebox serait serait équipée du SoC Qualcomm Snapdragon 835, une puce bien connue des possesseurs de smartphone puisqu'elle était, l'année dernière, équipée sur la plupart des mobiles haut de gamme. Une box dont la spécificité serait également de tourner sous Android.Ainsi, si ces rumeurs se révélaient exactes, ce serait une excellente nouvelle puisque le Snapdragon 835 est justement pourvu d'un modem 4G, ce qui permettrait à la box de pouvoir en profiter (en plus d'une connexion fibre optique et xDSL), et ainsi, à Free, de concurrencer l'actuelle Box 4G de Bouygues Telecom.Une puce supportant également l'affichage 4K UHD, la HDR 10 ainsi que beaucoup d'autres choses.Toujours selon ces rumeurs, cette nouvelle Freebox serait également équipée d'un système de reconnaissance d'empreinte digitale, mais également faciale, notamment grâce à la présence du composant de sécurité Qualcomm Heaven.Et ce n'est pas tout, puisque l'application Netflix serait également de la partie, ce qui représenterait une première chez l'opérateur Free.Concernant le reste des caractéristiques de la box, voilà ce que communique UniversFreebox :- CPU : 8 coeurs Qualcomm Kryo 280 (4 x 2,45 GHz + 4 x 1,9 GHz)- GPU : Adreno 540 (Support OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, Vulkan et DirectX12)- Camera ISP (Processeur de traitement d'image numérique) : Qualcomm Spectra 180- DSP (Processeur de signal numérique) : Qualcomm Hexagon 682- Modem Snapdragon X16 : LTE catégorie 16 (1 Gb/s download/150 Mb/s upload), WiFi 2×2 MU-MIMO 802.11ac (802.11ad optionnel), Bluetooth 5.0- Audio : processeur Qualcomm Aqstic Audio (support 32 bit/384kHz)- Vidéo : K UltraHD capture @ 30 fps ; 4K UltraHD playback @ 60 fps ; H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP9- Plateforme de sécurité : Qualcomm Haven (biométrie et certifications)- Capacité HDMI supplémentaireDes caractéristiques somme toute remarquables pour une box d'entrée de gamme, et qui laisse alors présager le meilleur concernant la prochaine Freebox V7 , attendue pour le mois de septembre.