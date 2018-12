NRJ Mobile lance sa box 4G illimitée (mais pas totalement) à 29,99 € par mois

Une option Android TV pour 5 euros par mois

Si les opérateurs comme Free SFR ou encore Bouygues Telecom se partagent une grande partie du marché des box 4G, d'autres, comme NRJ Mobile, cherche visiblement à s'accaparer l'une des parts du gâteau.Et pour ce faire, rien de mieux que de lancer sa propre offre dont la grille tarifaire se situe en deçà des prix du secteur. Ainsi, comptez la somme de 29,99 € par mois pour profiter de la box 4G (soi-disant) illimitée de NRJ Mobile.A titre de comparaison, Bouyges et SFR se positionnent à 32,99 €, lorsque Orange trône en haut du classement avec une offre tutoyant les 36,99 €. L'opérateur de réseau virtuel n'hésite d'ailleurs pas à vanter les avantages de son forfait : internet illimité, peut-on lire sur son site . Un terme à tempérer, puisque chaque client ne disposera « que » de 1 000 Go de data, comme indiqué sur le simulateur d'achat . Largement suffisant, en somme.Pour les plus exigeants, sachez qu'une connexion de 100 Mb/s devrait offrir une connexion fluide et rapide. NRJ Mobile a également mis en place une option de 5 euros par mois en échange d'un décodeur Android TV. Et en cas de déception, la garantie « satisfait ou remboursé » valable sous 30 jours vous permettra de rebrousser chemin, ou de le poursuivre durant la période d'engagement d'au moins douze mois.