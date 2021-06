L'application QuelDébit d'UFC-Que Choisir permet de faire des tests de débit pour mettre les opérateurs au pas

Deux tests sont proposés par l'application. Un rapide donne les informations classiques que l'on attend de n'importe quel speedtest du marché, c'est-à-dire les mesures de la latence, du débit en réception et du débit en émission.

Un test plus complet est également disponible et fournit en plus des données sur la qualité de visionnage d’une vidéo et sur le temps de chargement des pages web. Un système de notation sur 10 permet à l'utilisateur d'avoir une idée générale des performances de sa connexion. Après le test, l'app affiche la note ainsi que la situation à laquelle elle renvoie. La connexion peut être, du pire au meilleur : mauvaise, médiocre, moyenne, bonne ou très bonne.

QuelDébit n'est pas disponible sur le Web, il faut télécharger une application sur le Play Store Android ou l'App Store d'iOS pour lancer un test avec cet outil.